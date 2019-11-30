قال المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن الجهاز تأخر في تسليم مواطني منطقة الدويقة لمساكنهم الجديدة: "أحنا اتأخرنا عليهم، وحريصين جدا الناس تسكن بالفرش، ونخشي ندخلهم من غير الفرش، ليضيع حقهم بالفرش والأجهزة الكهربائية".

وأضاف "صديق"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صالة التحرير"، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه يتم حاليا إتمام فرش المساكن قبل إسكان المواطنين فيه: "أحنا اتاخرنا ولكن ده خرج عن أدينا"، مؤكدًا تسكين جميع مواطني منطقة الدويقة غير الأمنة، بنهاية شهر يناير من العام المقبل.

وأكد أن الدولة حريصة على أرواح المواطنين من السكن في المناطق الخطرة: "الدويقة مينفعش يتبني فيها حاجة لأن طبيعتها صخرية وتربتها لن تتقبل".