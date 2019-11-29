عقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية الجديد، اليوم، اجتماعا بحضور محمد فوزي، مدير المكتب الفني، وإسلام رجب، مدير وحدة تطوير العشوائيات، للإطلاع على ملفات المحافظة ودراستها وأهم المشروعات الجاري تنفيذها، بالإضافة إلى مناقشة المشروعات الاستثمارية للمحافظة، ونسب التنفيذ في كل قطاع، ووضع إستراتيجية متكاملة لنظام العمل خلال الفترة القادمة، والتي تعتمد على تقديم أفضل الخدمات والعمل على راحة المواطن والنهوض بشتى قطاعات المديريات الخدمية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن من أهم الملفات التي سيتم الاهتمام بها خلال الفترة المقبلة، تتضمن التعديات على الأراضى الزراعية وعلى أملاك الدولة، وحسم الموقف من هذه المخالفات، وتقنين أوضاعها وفقا للقانون، فضلا عن تنمية الموارد الذاتية للمحافظة.

كما سيتم العمل بشكل مكثف في القطاعات الخدمية، التي تمس المواطن بشكل مباشر كمشروعات المياه والصرف الصحي ومشروعات الصحة والتعليم وتطوير الطرق والكباري والاهتمام بالزراعة والنهوض بها.