قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة مدت فترة تلقي تظلمات البطاقات التموينية حتى 15 ديسمبر، في إطار حرص وزير التموين، على إعطاء المواطنين مهلة إضافية أخرى مدتها 15 يومًا، لمن لم يتمكن من تقديم التظلمات، وكان من المفترض، انتهاء تقديم التظلمات في 31 أكتوبر الماضي، وجرى مدها شهر أخر ينتهي اليوم، وقرر وزير التموين مد الفترة 15 يوم آخرين.

وأضاف "كمال"، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن التظلمات تقدم بشكل ورقي في كل مكاتب التموين على مستوى الجمهورية، وأن أي شخص ظهر له إشعار في بون الصرف، بأنه يجري إيقاف بطاقة التموين الخاصة به، عليه التقدم بالمستندات التي تدل على استحقاقه للصرف.

وأشار المتحدث باسم وزارة التموين، إلى أن البدء في التظلمات خلال 15 يوم، بمجرد ما يتقدم المواطن بالتظلم، وإذا لم يتلقى رد على التظلم من الوزارة على بون الصرف، لن تقف البطاقة، ويستمر المواطن في الصرف، موضحًا أن الخبر ليس له علاقة بذلك، ويكون للفرد الحق في صرف الخبز سواء كان مستحق للتموين من عدمه.

وتابع: "بمجرد ما تنتهي الوزارة من فرز التظلمات، هنطلع بيان من الوزارة، نوضح فيه كل الحقائق للرأي العام، وإجمالي عدد الطلبات، وكم طلب قبلنا، وكم استبعدناه، النتائج هتكون موضحة".

وعن انخفاض الأسعار التموينية من الغد، قال: "لدينا 30 ألف بدال تمويني على مستوى الجمهورية، و4 ألاف منفذ جمعيتي، وجمعيات استهلاكية التابعة لوزارة التموين، استلموا جميعا من أسبوع الحصة الخاصة بمقررات شهر ديسمبر، على أن تصرف من الغد، بأسعار مخفضة، الزيت هيبقى بـ 17 جنيه بدلا من 19، السكر هيبقى 8.5 بدلا من 9.5 جنيه، والأرز هيبقى بـ8 جنية بدلا من 9، والدقيق هيبقى بـ6.5 بدلا من 6.75 جنيه".