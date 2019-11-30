تقرأ في "الوطن" غدا.. ملف خاص عن "المعلمون الأجانب في المدارس"

الصفحة الأولى من عدد الغد

تقرأ في عدد "الوطن" غدا، "الحكومة تبدأ تفعيل خطة تصنيع السلع التكميلية محليا ووقف استيرادها من الخارج"، و"المالية تبدأ إجراءات إخضاع السوشيال ميديا للضرائب".

كما تقرأ في "معلمون أجانب في المدارس.. تجربة 3 مدرسين أمريكيين"، و"أولياء أمور: المعاملة الطيبة تميز المدارس الأجنبية والاستعانة بغير المؤهلين أبرز العيوب".

وفي "الوطن الاقتصادي"، تقرأ "طرق لأبواب تحتتم أعمالها في لندن.. ومجتمع الأعمال البريطاني: سنضاعف أعمالنا في مصر"، و"الفصول الذكية.. الدولة تسير على خطى التجارب الدولية".

وتقرأ في "الوطن الرياضي"، "كالعادة.. مازيمبي يهزم الزمالك بالتلاتة"، و"الأهلي يشكو حكم مباراة النجم لـ كاف"، و"18 لاعبا في قائمة الفراعنة لأولمبياد طوكيو".