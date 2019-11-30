أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، خلال أولى اجتماعاته برؤساء الأحياء، ضرورة تحقيق نتائج وإنجازات على أرض الواقع، وليس فقط بذل الجهد دون نتائج ملموسة في كل الملفات والمشكلات التي تواجه المواطنين، لافتا إلى أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي محددة وواضحة، والتي من أهمها النزول إلى الشارع والتواجد الدائم وسط المواطنين خاصة البسيط.

وأعلن محافظ الإسكندرية أنه بدءا من صباح الغد سيجري برفقة جميع قيادات المحافظة جولات ميدانية بأحياء المحافظة المختلفة، للوقوف على كل المشكلات التي تواجه كل حي على أرض الواقع، مكلفا رؤساء الأحياء بالتواجد المستمر بالشارع والتعامل مباشرة مع المواطنين، وعقد لقاء دوري معهم للاستماع لمشكلاتهم والعمل على حلها، لافتا إلى أن كل رئيس حي مسئول مسئولية كاملة عن المشكلات داخل نطاق حيه.

في سياق متصل، أشار اللواء محمد الشريف إلى أنه سيعمل بالتوازي على حل جميع مشكلات الإسكندرية، من مخالفات البناء والإزالات والنظافة والأمطار والطرق وغيرها من الملفات التي تهم المواطن السكندري، موضحا أنه يجب العمل على تحقيق نتائج وإيجاد حلول غير تقليدية للمشكلات التي تواجه الجميع في العمل، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في ذلك، مشددا على رؤساء الأحياء بضرورة تكليف الموظفين بالمهام المطلوبة منهم لتحقيق الإنجازات المطلوبة، ومعاقبة أي مقصر في مهام عمله.

وشدد الشريف على أهمية العمل لتعظيم موارد المحافظة، لافتا إلى أن الإسكندرية من أهم محافظات الجمهورية التي يجب العمل لعودتها لما كانت عليه، خاصة ملف استرداد أملاك الدولة، والتعامل مع الجميع في هذا الملف بالعدالة المطلقة، مؤكدا لرؤساء الأحياء تواجده الدائم على مدار الـ 24 ساعة، فالمواطن لابد أن يشعر بالتغيير وتواجد المسئولين معه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الإسكندرية، اليوم، بحضور أحمد جمال، نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، واللواء حمدي الحشاش، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد عبد الوهاب، السكرتير العام المساعد، وجميع رؤساء أحياء الإسكندرية.