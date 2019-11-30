نفذت مديرية الصحة بالشرقية، اليوم قافلة طبية بقرية "الزرزمون" التابعة لمركز ومدينة ههيا، برعاية الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وبإشراف الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وفي إطار بروتوكول التعاون بين جامعة الزقازيق ومديرية الشئون الصحية.

ووقعت القافلة الكشف الطبي المجاني على 2300 مريض من أهالي القرية، وجرى صرف العلاج اللازم لهم.

واشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية مثل جراحة الأوعية الدموية، والروماتيزم، والمسالك البولية، والعظام، والأطفال، والقلب، والأسنان، والرمد،و الأنف والأذن والحنجرة، والباطنة، والجهاز الهضمي، والنساء، والجلدية، والمخ والأعصاب، والجراحة العامة"، كما أجريت الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.