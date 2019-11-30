مها سليم: "الناس ملت من الضرب والدم وعايزة أفلام رومانسية"

قالت المنتجة مها سليم، إن المشاهدين ملوا من مشاهدة أفلام الأكشن والأعمال الدموية، ولكنهم يبحثون حاليا عن الدراما والرومانسية: "الناس ملت من الضرب والدم وعايزه أفلام رومانسية، وعروس بيروت تقعد تتفرج عليه وتطفي دماغك".

وأضافت "سليم"، خلال استضافتها ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الشعب المصري تعب خلال السنوات الماضية، في سنوات عدم الاستقرار: "أحنا تعبنا جدا السنين اللي فاتت والحمد لله استقرينا ومحدش عنده استعداد أننا نرجع خطوة ورا".

وأوضحت أن ما تقدمه شركة "سينرجي"، هو تجميع الأعمال من المنتجين قبل البدء في التصوير، واستبيان أهمية العمل، واختيار القناة العارضة، وهو ما قلل مخاطر الإنتاج لمنتجي الأعمال الدرامية والأفلام: "بتتكلم مع جهة واحدة، وتتناقش معاه على الورق، ولجنة قرأة للقنوات كلها مع بعض، يتناقشوا فيها ويجي الرد من حد واحد، واترحمنا من المخاطرة في الفلوس".

وأكدت أن الدراما المصرية في حاجة لدماء جديدة من المؤلفين لمختلف الأعمال الفنية: "الأعمال الفنية اللي فيها الضرب والتكسير والتوك توك، بتعمل مخرجين عاديين"، مشيرة إلى أن مهنة المنتجة مرهقة للغاية على العاملين بها: "أنا بفصل بين أسرتي على قد ما أقدر، وأكون زي أي راجل موجود في مكان التصوير".