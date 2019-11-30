لقي شاب مصرعه، اليوم السبت، إثر تصادم دراجته البخارية بسيارة بمدينة القرنة، غرب الأقصر.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى استقبال مستشفى أرمنت المركزي "شعبان. ر"، 41 عاما، مقيم بقرية البعيرات، بمركز القرنة، مصاب بإصابات بالغة وتعرضه لعدة كدمات في أنحاء جسده إثر اصطدام دراجته البخارية بسيارة، على إثرها لفظ أنفاسه الأخيرة داخل العناية المركزة.

وأودعت الجثة داخل المشرحة لحين انتداب الطبيب الشرعي للوقوف على سبب الوفاة، ولاستخراج تصاريح الدفن لتسليمه لذويه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.