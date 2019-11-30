العثور على جثامين المهاجرين المفقودة إثر انقلاب قارب قبالة إيطاليا

تمكن خفر السواحل الإيطالي من انتشال 7 جثامين لمهاجرين أدرجوا على قائمة المفقودين؛ إثر انقلاب قاربهم في وقت سابق الأسبوع الماضي، فيما تم رصد ما لا يقل عن 8 جثامين آخرى.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم السبت، أن خفر السواحل كان قد انقذ 149 مهاجرًا من مياه البحر المتوسط في الـ 23 من شهر نوفمبر الجاري، انقلب القارب الذي ينقلهم قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، كما عثرت فرق الباحثين على 5 جثامين في اليوم التالي، وأخبر الناجون فرق الإنقاذ آنذاك أن نحو 20 مهاجرًا فقدوا من القارب التابع لمهربي البشر الذين يتخذون من ليبيا مقرًا لهم.

تجدر الإشارة إلى أن آلاف الأشخاص يفرون من الفقر والعنف في بلادهم محاولين الوصول إلى القارة الأوروبية عن طريق البحر.