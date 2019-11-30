أعلن الدكتور عبد القادر الكيلاني، وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم، عن تكليفه إلى الدكتور جمال شادي، مدير مستشفى المحلة العام، بالتنسيق مع الدكتور محمد قاعود، مدير إدارة ثانِ المحلة، بضروره نقل "مريم. ع. م"، الطالبة بمدرسة الشيخ محمد أبوزهرة الإعدادية، التابعة لإدارة غرب المحلة التعليمية، إلى مستشفى الحميات، إثر إصابتها بالالتهاب السحائي.

وأشار وكيل الصحة إلى أنه جرى التنسيق مع ناصر حسن، وكيل التربية والتعليم، عقب إجراء سحب عينات منها وتحليلها، وأكدت صحة إصابتها، ووضعها تحت الملاحظة في غرفة العزل، وتقديم الرعاية الصحية والعلاجية لها.

كما أوضح وكيل الصحة أن الطالبة تعرضت للإصابة بارتفاع شديد في درجات الحرارة، وجرى نقلها في بداية الأمر لمستشفى المحلة العام، لتوقيع الكشف الطبي عليها، وبعدما أجرت الفحوصات تبين إصابتها بالالتهاب السحائي العادي، وجرى احتجازها بمستشفى الحميات لمباشرة علاجها.

وأضاف الكيلاني أن الحالة الصحية الطالبة مستقرة، لافتا إلى أن هذا النوع من المرض لا ينقل العدوى بالتعامل المباشر، مؤكدا أنه داعٍ للقلق، وستعود الطالبة لممارسة حياتها بصورة طبيعية عقب تماثلها للشفاء.

في المقابل أحال محمد فاروق، مدير إدارة غرب المحلة التعليمية، زائرة صحية إلى التحقيق بمدرسة أبو زهرة الإعدادية بنات لتسريبها شائعة انتشار الالتهاب السحائي بين صفوف الطالبات بذات المدرسة.