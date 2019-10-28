وزيرة الصحة نافية وجود أي مصابين بـ"الالتهاب السحائي": مجرد تخوفات

نفت وزيرة الصحة والسكان، وجود أي حالات مصابة بـ"الالتهاب السحائي" في مصر، موضحة أن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات وتخوفات من قبل أهالي الطلاب في نفس الوقت من كل عام، مضيفة: "الأهالي بتشوف الصحة بتطعم الأطفال في المدارس تقول أكيد في حاجة، هما بيطعموها لية"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر".

وأضافت "زايد"، أنه يتم تطعيم الطلاب في المدارس وخاصة الابتدائي من الالتهاب السحائي بشكل دائم، وهذا شيء رئيسي في جدول التطعيمات الرئيسية، موضحة أنها كانت في الأمم المتحدة وكذلك أيضًا خلال زياراتها لجنيف، لاقت إشادة كبيرة من التحالف الدولي للأمصال واللقاح الذي ذكر أن مصر من أحسن دول العالم في تغطية التطعيمات حيث تصل لـ 99.8%.

وتابعت: "أنا بطمن الأهالي والأسر، مصر عندها خطط وقائية قوية جدا، القطاع الوقائي في مصر من أحسن القطاعات الوقائية في الدول العربية بل والعالم أجمع".