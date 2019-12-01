محافظ المنيا: "مليش في الخطب ومكتبي مفتوح ومش بنام"

"أنا مش بنام.. مليش في الخطب .. خدوا مني شغل"، بتلك الكلمات تحدث اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا الجديد، أمام مستقبليه في الديوان العام فور وصوله للمحافظة ليباشر مهام عمله.

وقال "القاضي" إن التكليفات الرئاسية التي صدرت للمحافظين الجدد، تتلخص في الاهتمام الشديد بالمواطن، منذ نومه وحتى الاستيقاظ، وتابع مكتبي مفتوح لاستقبال أي مواطن وسنكون معهم ليل نهار، وسنتواجد على الأرض لمتابعة أحوال الصحة والتعليم والمرافق والنظافة والتموين وضبط الأسعار.

"بشتغل 24 ساعة.. وهتعامل مع كل الناس بحسن نيه إلى أن يثبت العكس"، ختم بها القاضي حديثه، مطالبا الجميع بالتكاتف والعمل المستمر لخدمة الوطن والمواطنين.

ووصل محافظ المنيا الجديد إلى مبنى الديوان العام، مساء اليوم السبت، ليباشر مهامه عمله، بعدما أدى اليمين الدستوري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، محافظا للإقليم خلفا للواء قاسم حسين.

واستقبل المحافظ، محمد عبد الفتاح، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد جبريل، السكرتير العام للمحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة، ووكلاء وزارات التعليم، التموين، الصحة، الشباب والرياضة، ومديري الإدارات بالديوان العام، وجميع رؤساء المراكز.

وأكد المحافظ، أن مكتبه سيكون مفتوحا للجميع، وأنه سيستمع لجميع الآراء، والعمل على حل المشكلات، بالتعاون مع جهازه التنفيذي.