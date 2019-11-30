قال المنتج جمال العدل، إنه سيعود في رمضان المقبل، بأكثر من عمل: "هنعمل مسلسل للنجمة الكبيرة يسرا والفنانة نيللي كريم.. بيننا كيميا مشتركة، وتراكم نجاحات متتالية وبنطمن لبعض".

وأضاف "العدل" خلال استضافته ببرنامج "كل يوم"، والذي يقدمع الإعلامي وائل الإبراشي والمذاع على فضائية "ON E"، أن العام الماضي عمل "إعلام المصريين" على تنظيم الأعمال الدرامية، بسبب كثرة الأعمال خلال شهر رمضان: "عدد المسلسلات اللي كان بيتعمل كان كتير زيادة عن اللزوم وأدى أن المحطات كلها خسرت 3 مليار وشوية"، موضحا أن قله عدد النجوم خلال شهر رمضان الماضي كان تغييرا مطلوبا ولكنه قاسيا على بعض المشاهدين.

وأكد أن الدراما المصرية لن تختفي بسبب دخول دراما أخرى لسوق المنافسة: "أحنا بنعمل مسلسلات من سنة 1960، ولغاية قريب كان بيبقي فيه مسلسل أو أثنين في رمضان، واللي بيحصل دلوقتي هي منافسة المحطات وبينافسوا بعض على كم من الإعلانات لن يزيد".