قالت الفنانة هند صبري، إنها ستعود إلى الدراما من جديد بعمل في رمضان المقبل.

وأضافت خلال لقاء لها على هامش مهرجان القاهرة السينمائي بثته "dmc": "الدراما وحشتني جدا، نفسي أعلم حاجة للناس في البيوت، الدراما الاجتماعية بتمشي قوي في رمضان مع الناس".

وطلبت منها المذيعة اختيار أقرب 3 أفلام لقلبها من بين مكتبة تضم 100 فيلم، فاختارت فيلم "أنا حرة" بطولة لبنى عبدالعزيز، والذي وصفته بأنه "خلق مساحة للمرأة، وشكل واقعا مختلفا"، وفيلم "عودة الابن الضال" والذي وصفته من أفضل أفلام يوسف شاهين، وفيلم "الكيت كات" لمحمود عبدالعزيز وداوود عبدالسيد.

وانطلقت مساء اليوم فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دار الأوبرا، برئاسة المنتج والسيناريست محمد حفظي، وسط مشاركة واسعة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي. وافتتح فعاليات المهرجان، الفيلم الأمريكي "The Irishman"، "الإيرلندي".

وجرى إنشاء مسرح خاص في دار الأوبرا، لاستقبال فعاليات المهرجان المقرر أن يستمر 9 أيام.

وتتضمن فعاليات المهرجان عروضا لأحدث الأفلام العالمية، إضافة إلى الأفلام المصرية وهي: "احكيلي، أمين، بحر الرمال، البحث عن غزالة، ونوم الديك في الجبل".