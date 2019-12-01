قال الروائي نبيل عبد الحميد، إنه كان في زيارة للأهرامات، وجد نجيب محفوظ هناك، وقال وقتها محفوظ، "الكاتب الذي يستطيع نقل الصورة الدرامية عن طريق السيناريو للمشاهد، يبقى هو الأجدر أنه يعبر بعمله"، وليس أي شخص يكتب عمل إبداعي أن يحوله لعمل درامي.

وأضاف "عبد الحميد"، خلال حواره في برنامج "المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، على شاشة "TeN"، أنه كتب "غزو الأرانب" وجرى تحويلها لسيناريو، وهذا وفر عليه الكثير، حيث وصل إلى الجمهور وأصبح الكثيرين يعرفون من هو نبيل عبد الحميد من هذا العمل.

وأشار إلى أنه ولد في القاهرة، وانتقل بعضها للفيوم بعد 6 شهور منذ ولادته، حتى الثانوية العامة، وبعد ذلك عاد إلى القاهرة والتحق بكلية التجارة، وهذا لم يمنعه في استمراره في الكتابة الأدبية، مضيفًا: "اتعينت في شركة تجارية وأحد البنوك، وجمعت بين شغل التجارة وكتابة الأدب، فيه ناس كتير بيمارسوا مهنة الطب، ويمارسوا هواية الكتابة زي يوسف إدريس، رجل تجاري وبعد الظهر اشتغل أديب".