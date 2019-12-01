وزيرة الصحة: رواتب النظام الصحي الجديد أعلى من القطاع الخاص

قالت وزيرة الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر"، إنها ستجتمع مع نقاية الأطباء نهاية الأسبوع.

وعن خوف الأطباء من النظام الجديد تساءلت: "هل الطبيب اللي يدخل وزارة الصحة مطلوب إني أسيبه براحته، سواء عايز يتعلم أو لأ؟، النظام الصحي الجديد بيقدم الرواتب أعلى من القطاع الخاص، والتدريب لن يتوقف ومعايير الخدمة عالية للغاية".

وأضافت: "كل الأطباء اللي هيلتحقوا بالعمل بوزارة الصحة هاديهم فرصة تعليم مهني على حساب الوزارة بأعلى معايير دولية"، مشيرة إلى أنها اجتمعت مع الأطباء بإحدى الأكاديميات وشرحت لهم النظام الجديد كاملا.

وتابعت وزير الصحة: "كان فيه أطباء بتسافر الأرياف تعالج الناس دون تدريب وتعليم كافي، لكن من أول يوم هتتعلم والدولة هتوفرلك فرصة تعليم، وفيه صفحة على (فيس بوك) بترد على كل التفاصيل".

وأكدت على أن مكاتب الوزارة مفتوحة للنقابة، "النقابة مشكورة على تحمسها الشديد وبطمنهم وبقولهم مع بعض هنشتغل".

وعن ما تقوله النقابة من عدم استطاعتهم مقابلة الوزيرة أوضحت أن ذلك خارج عن إرادتها لانشغالها أو سفرها، مؤكدة على أن النقابة بيتها الأول الذي تفخر بالانتماء إليه.