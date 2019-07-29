أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن التصريحات الأخيرة المتداولة لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد جرى اجتزاؤها من سياقها.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن وزيرة الصحة كانت في جولة بمحافظة بورسعيد، للوقوف على آخر التطورات في التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث اجتمعت بالصيادلة ورئيسات التمريض بالمستشفيات، حيث كان لها بعض التوجيهات.

وتابعت، أنها طالبت الصيادلة بعدم التنازل عن دورهم في صرف الأدوية، مشددةً على ضرورة أن يراجعوا وأن يشاركوا الأطباء في كتابة الأدوية، لكنها لم تذكر أن دورهم مهمش.

وشدد، على أن وزيرة الصحة تثمن دور جميع الصيادلة في مصر، حيث شاركوا في جميع المبادرات الصحية، وأبرزها 100 مليون صحة، في كل التوقيتات: "شاركوا بالمساواة مع الأطباء، ونجني ثمار مشاركتهم، ولا نريد إثارة الفتن، بالقول إننا نهمش دورهم، والوزيرة تعتبرهم أولادها".