لقيت ثلاث فتيات مصرعهن، وأصيب 6 آخرين في حادث انقلاب اتوبيس يقل مجموعة من العاملين بأحد المصانع على الطريق بمدينة أطفيح، حيث ذكرت تحقيقات الأجهزة الأمنية، أن الفتيات لفظن أنفاسهن الأخيرة عقب عودتهن من العمل بأحد مصانع الملابس بمدينة 15 مايو بحلوان.

وذكرت التحريات أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة من السائق على بعد أمتار من القرية التي يقمن فيها الفتيات ما أدى لانقلاب الاتوبيس بعد اصطدامه بالرصيف، حيث أسفر عن مصرع 3 فتيات وإصابة 6 آخرين من العاملين والعاملات بالمصنع.

انتقلت قوة أمنية من المباحث، إلى مكان الواقعة، وبدأت في إجراء معاينة ومناظرة لجثامين الفتيات الثلاث، حيث تبين أنهن في العقد الثاني من العمر، ومصابات بكسور وكدمات في مختلف أنحاء أجسادهن.

صرحت جهات التحقيق بدفن الجثث، وانتقلت إلى مستشفى أطفيح لسماع أقوال المصابين، ولاتزال التحقيقات مستمرة.