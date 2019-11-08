أصيب شخصان إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق كفر الشيخ - المحلة في أرض زراعية أمام كوبري الطايفة في محافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتلقت غرفة عمليات وإدارة الأزمات بديوان عام كفر الشيخ، بلاغاً بوقوع حادث وتم إخطار مديرية الأمن ومرفق الإسعاف، حيث دفع المرفق بعدداً من السيارات لنقل المصابين، وتبين إصابة كل من "اسماء.ع.م"، 22عاماًً، مٌصابة باشتباه كسر بالساق اليسرى، " ياسر .م.و"، 58 عاماً، مُصاباً بـكسر بالعمود الفقري وجرى تحويلهما لمستشفى كفر الشيخ العام لتلقي الإسعافات الأولية.

كما جرى رفع السيارة بمعرفة رجال المرور ورجال مجلس المدينة، وفتح الطريق مرة أخرى، وتبين أن حركة السير تعمل بشكل طبيعي، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة للتحقيق.