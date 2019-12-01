قالت مصادر أمنية، إنه يتم إجراء تحريات بشأن انتشار 3 فيديوهات إباحية تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، منسوبة لراقصة أجنبية شهيرة في مصر، تظهر فيها مع شاب في مواضع إباحية.

وأضافت المصادر، أن قوات الأمن تفحص الفيديوهات لبيان توقيت تسجيلها، والتأكد من هوية أبطال الفيديوهات، وتحديد الأماكن التي تم تصويرها فيها، ومن المسئول عن تسريب تلك الفيديوهات التي من شأنها التحريض على الفسق والفجور.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، نشر فيديوهات إباحية تم نسبتها للراقصة المشهورة الروسية الأصل "جوهرة" مع صديقها، على مدار الثلاثة الأيام الماضية.