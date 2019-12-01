طقس الأحد 1 ديسمبر 2019.. مائل للدفء شمالا حار على الصعيد

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الأحد، طقس مائل للدفء شمالا مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد مع فرصة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتكون الرياح معتدلة على أغلب الأنحاء.

ويكون ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 15 23

شبين الكوم 15 22

طنطا 13 22

دمنهور 14 22

الإسكندرية 13 23

بلطيم 15 22

مطروح 12 22

السلوم 12 21

سيوة 10 23

بورسعيد 17 23

دمياط 17 23

الزقازيق 15 25

الإسماعيلية 11 23

السويس 12 23

العريش 12 22

رفح 11 21

رأس سدر 15 24

نخل 07 22

نويبع 19 24

طابا 13 22

كاترين 03 18

الطور 14 25

شرم الشيخ 20 26

الغردقة 16 26

مرسى علم 20 27

الفيوم 15 23

بني سويف 14 23

المنيا 12 24

أسيوط 11 24

سوهاج 11 25

قنا 11 26

الأقصر 11 26

أسوان 13 26

أبوسمبل 13 25

الوادي الجديد 14 25

شلاتين 18 27

أبو رماد 18 26

حلايب 19 25

رأس حدربة 20 25