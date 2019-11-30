نفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إمكانية تعرض البلاد لأعاصير خلال فترة المقبلة، مفسرةً ذلك بأنها تطل على البحرين الأحمر والمتوسط، موضحةً أنهما بحران مغلقان لا تتكون فيهما الأعاصير.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل"، الذي يعرض عبر شاشة "النيل للأخبار"، أن الإعصار يحتاج إلى مساحات شاسعة من المياه حتى يتحرك لمسافات طويلة ويستمد طاقته من المياه: "البحران المتوسط والأحمر مغلقان ومن ثم فلا يجب أن تتكون فيهما الأعاصير بأي شكل، في هذا العام أو الأعوام المقبلة".

في سياق متصل، أكدت شاكر، أنه لا يشترط سقوط الأمطار أن ينشط مع النوات، لافتةً إلى أن الهيئة ستعلن عن الظواهر الجوية، قبل 72 ساعة من حدوثها، حيث سيجرى تحديد المناطق والظواهر بدقة.