اليوم.. انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية "دعم صحة المرأة" بالبحر الأحمر

تنطلق اليوم الأحد، فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، لدعم صحة المرأة المصرية للكشف المبكر عن أورام الثدي وذلك ببطاقة الرقم القومي فقط، في محافظة البحر الأحمر.

وتأتي المبادرة، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وإشراف الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بوحدات الرعاية الأساسية والمستشفيات بجميع مدن البحر الأحمر.

من جانبه صرح الدكتور تامر مرعي، أن المبادرة تشمل المستشفيات بجميع مدن البحر الأحمر، وتهدف إلى الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي، والتقييم والعلاج من خلال مراكز الأورام بالجمهورية، ويتم تقديم خدمات التوعية الصحية للإناث وللسيدات من سن 18 عاما فما فوق، وكذلك التوعية عن الفحص الذاتي للثدي.

وأشار "مرعي" إلى أنه سيتم خلال المبادرة، الكشف عن الأمراض غير السارية، وإجراء تحليل السكر وقياس الضغط وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم وذلك من خلال أطقم طبية مدربة، ويستمر العمل بالمبادرة يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصرا ما عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية، ويتم الكشف للإناث وللسيدات ببطاقة الرقم القومى فقط، كما يتم تقديم الخدمة بعدد17 منفذا بالأماكن التالية:

أولا: بمدينة الغردقة

مستشفى الغردقة العام، مستشفى حميات الغردقة، وحدة الميناء الصحية، وحدة الأحياء الصحية، المركز الحضري

ثانيا: بمدينة رأس غارب

مستشفى رأس غارب المركزي، رعاية طفل رأس غارب، وحدة الأمل الصحية

ثالثا: بمدينة سفاجا

مستشفى سفاجا المركزي، رعاية طفل سفاجا، الوحدة الصحية بأم الحويطات.

رابعا: بمدينة القصير

مستشفى القصير المركزي، رعاية طفل القصير، وحدة الأمل الصحية.

خامسا: بمدينة مرسى علم:

مركز طب أسرة مرسى علم

سادسا: الشلاتين وحلايب

مستشفى الشلاتين المركزي، والوحدة الصحية بحلايب