أفادت قناة "الحدث"، في نبأ عاجل لها بوجود انتشار للعشائر على الطرق الرابطة بين ذي قار والمحافظات العراقية، منعا لدخول مندسين، وسط هدوء نسبي في ذي قار صباح اليوم.

فيما قال مراسل القناة، إن المتظاهرون العراقيون سمحوا للقوات الأمنية بالاقتراب من ساحات التظاهر لتأمينها.

كما أفاد مراسل الحدث باستمرار التظاهرات قرب حقل مجنون النفطي في البصرة.

ويشهد العراق منذ الأول من شهر أكتوبر أكبر موجة احتجاجات شعبية منذ سقوط نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين عام 2003، ولقي أكثر من 300 محتج مصرعهم حتى الآن، بالإضافة إلى آلاف الجرحى والمصابين.