سعر الدولار اليوم في مصر

ترصد "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات لمتابعيها وقرائها، متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة وفقًا لتعاملات اليوم، الأحد 1 ديسمبر، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.