استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 1 ديسمبر الحالي، وترصد "الوطن" متوسط سعر الصرف أمام الجنيه المصري في بعض البنوك العاملة على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي نحو 4.28 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك عودة

سجل سعر الريال السعودي في بنك عودة نحو 4.28 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر إيران نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

سجل سعر الريال السعودي في بنك بلوم نحو 4.28 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.27 جنيه للشراء، و14.31 جنيه للبيع.