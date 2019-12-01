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العمل الدولية: وضعنا برامج لتأهيل الشباب بالتعاون مع "التضامن"

العمل الدولية: وضعنا برامج لتأهيل الشباب بالتعاون مع "التضامن"

8 وزرارت وجهات في الجناح المصري بمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا

8 وزرارت وجهات في الجناح المصري بمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا

أول سيدة تتولى منصب سكرتير عام مساعد: توفيق من ربنا

أول سيدة تتولى منصب سكرتير عام مساعد: توفيق من ربنا

فريق بحث لكشف هوية أشلاء جثة عثر عليها بمنطقة عرابي في شبرا الخيمة

فريق بحث لكشف هوية أشلاء جثة عثر عليها بمنطقة عرابي في شبرا الخيمة

"المركزي" يُكرم حسن غانم لحصوله على شهادة القيادة المصرفية

"المركزي" يُكرم حسن غانم لحصوله على شهادة القيادة المصرفية

بنك مصر يوقع على قرض بـ500 مليون يورو مع "الاستثمار الأوروبي" لدعم المشروعات الصغيرة

بنك مصر يوقع على قرض بـ500 مليون يورو مع "الاستثمار الأوروبي" لدعم المشروعات الصغيرة

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