أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية عددا من القرارات الخاصة بنقل وتعيين مجموعة من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، لتسكين وشغل بعض الأماكن الشاغرة بالمحافظات في وظيفة سكرتير عام وسكرتير عام مساعد ورؤساء مدن.

وشملت القرارات ولأول مرة الدفع بإحدى القيادات النسائية المحلية من وظيفة رئيس مدينة إلى وظيفة سكرتير عام مساعد، وندب أيمن محمد عزت للعمل في وظيفة سكرتير عام مساعد محافظة الفيوم، وندب منال توفيق الغندور إلى وظيفة سكرتير عام مساعد محافظة الدقهلية نقلا من رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالشرقية، وتكليف محمد شوقي خليل بدر رئيس مركز ومدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة للعمل في وظيفة سكرتير عام مساعد محافظة البحيرة.

كما تضمنت القرارات ندب السيد أشرف محمد موافي في وظيفة سكرتير عام محافظة الأقصر، نقلا من وظيفة سكرتير عام مساعد الفيوم، وندب السيد هشام أحمد علي شادي للعمل في وظيفة سكرتير عام محافظة بني سويف نقلا من وظيفة سكرتير عام محافظة الأقصر، وتعيين مدحت محمد القاضي للعمل في وظيفة رئيس مركز ومدينة منفلوط بمحافظة أسيوط نقلا من رئيس مركز ومدينة سملوط بالمنيا.

وقال وزير التنمية المحلية إنّ القرارات تهدف إلى دفع منظومة العمل المحلي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على أنّ الوزارة تبحث دائما عن العناصر المتميزة في المحليات لدفعها إلى مواقع المسؤولية لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات والاستماع لمشكلاتهم والعمل على سرعة حلها.