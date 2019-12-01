فريق بحث لكشف هوية أشلاء جثة عثر عليها بمنطقة عرابي في شبرا الخيمة

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، من جهودها لكشف غموض واقعة عثور أهالي منطقة أحمد عرابي بشبرا الخيمة، على أشلاء جثة لشخص مجهول مذبوح وملقى بجوار أكوام القمامة.

جرى نقل نقل الأشلاء إلى المستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير الأمن، إخطارا من المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بشارع المنشية بأحمد عرابي شبرا الخيمة بالعثور على أشلاء جثة لرجل.

انتقل على الفور العميد صموئيل عطالله مأمور القسم إلى منطقة البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص في الأربعينات ولم توجد ثمة أوراق، ومذبوح وملفوف في ملائة بيضاء.

جرى تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية، لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبي الجريمة، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحري عن الواقعة، وجرى رفع بصمات الجثة للتعرف على هوية القتيل، وتولت النيابة التحقيق.