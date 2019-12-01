أول سيدة تتولى منصب سكرتير عام مساعد: توفيق من ربنا

أعربت منال الغندور رئيس مركز مدينة منيا القمح بالشرقية، عن سعادتها بقرار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بترقيتها من منصب رئيس مركز ومدينة إلى سكرتير عام مساعد محافظة الدقهلية، إذ إنّه أول منصب تتولاه سيدة داخل المحليات.

وقالت الغندور، لـ"الوطن"، إنّ المنصب الجديد توفيق من ربنا وتكليف وتحد جديد، وخلاصة جهد وعرق منذ التحاقها للعمل بالمحليات من عام 1996، وتحدّثت عن ثقة وزير التنمية المحلية فيها، مؤكدة أنّ نهج الوزارة في عهد الوزير شعراوي، دعم وإعطاء الحق لكل مجتهد وناجح في عمله، سواء رجل أو امرأة.

وأكدت أنّها ستواصل العمل خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع القيادات لخدمة المواطن والارتقاء بأداء المحليات، وأنّ أي موقع تتولاه يشهد تطويرا وتغييرا للأفضل بشهادة المواطنين، مؤكده أنّها لا تؤمن بإدارة العمل من داخل المكتب، بل النزول للشارع باستمرار وسط المواطنين والتعرف على المشكلات وحلها على أرض الواقع.

وأشارت إلى أنّها لا تحب متابعة العمل بعين الآخرين، موضحة أنّها تدرجت في المناصب ومرت بتجارب عديدة حتى تولت رئاسة 4 مراكز ومدن بالدقهلية والشرقية.

يذكر أنّ اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أصدر اليوم عددا من القرارات الخاصة بنقل وتعيين مجموعة من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات لتسكين وشغل بعض الأماكن الشاغرة بالمحافظات، في وظيفة سكرتير عام وسكرتير عام مساعد ورؤساء مدن، وشملت القرارات ولأول مرة الدفع بإحدى القيادات النسائية المحلية من وظيفة رئيس مدينة إلى وظيفة سكرتير عام مساعد، وهي منال توفيق الغندور إلى وظيفة سكرتير عام مساعد محافظة الدقهلية، نقلا من رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالشرقية.