أجّلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، نظر الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات جامعة القاهرة التي أعلنها الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، على خشبة مسرح حفل الفنان الذي أقامته الجامعة في 16 إبريل الماضي لجلسة 22 ديسمبر.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 44724 لسنة 73 قضائية، أنّ الواقعة مثلت سابقة تاريخية أساءت لجامعة القاهرة وللدولة المصرية، أقدم خلالها رئيس الجامعة على عرض مشهد مثير للسخرية -بحسب الدعوى- وأصدر عدة قرارات أمام مئات الألآف من الطلاب باعتبارها مفاجآت.

وأشارت الدعوى إلى أنّ تلك القرارات تضمنت إعفاء كل طلاب المدن الجامعية من المصاريف خلال شهر رمضان، ومنح 5% لكل طالب في البكالوريوس والليسانس لم تسعفه درجات الرأفة في التخرج، قائلا: "إحنا هنخرجك وخللي الـ5% على جامعة القاهرة".

كما تضمنت القرارات إعفاء كل طالب لن يسدد المصاريف الجامعية حتى يومها من سدادها، إضافة إلى منح طلاب الجامعة إجازة من 25 أبريل وحتى 29، قائلا: "ماينفعش نيجي بينهم".

وأكدت الدعوى أنّ القرارات سالفة البيان التي أصدرها الخشت تمثل إهدار للقيم والأعراف الجامعية، وتخالف توجهات الدولة بالارتقاء بمستوى التعليم والطلاب، بل وأصدرها بالمخالفة للقانون، لأنه غير مُختص بإصدارها، وتفتقد لأبسط قواعد العدالة والمساواة وتخِل بمبدأ تكافؤ الفرص بين طلاب الجامعات المصرية الأخرى، ومشوبة بعيب عدم المشروعية وعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها، وتمثل إهدارا صارخا للمال العام.