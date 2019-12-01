الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية

قالت الدكتور محمود شاهين مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ معدلات الحرارة اليوم طبيعية، ودرجات الحرارة ستكون بين 22-23 درجة مئوية وبارد ليلا، وحتى الساعات الأولى من الصباح.

وأضافت شاهين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنّ هناك فرص لسقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري، بين متوسطة وخفيفة.

وتابع شاهين أنّ الرياح أغلبها على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط لا توجد مشكلة في ممارسة الأنشطة البحرية.