دعا المطرب والملحن وليد سعد للنجم محمد فؤاد بدوام الصحة والعافية، عبر حسابه الرسمي بموقع كتابة التدوينات "تويتر".

وغرد سعد قائلًا: "ألف سلامة عليك يا فؤش يا نجمنا الكبير، ربنا يديك الصحة يا حبيبي".

وبعد ساعات من تعرضه لوعكة صحية، دخل على إثرها أحد المستشفيات، طمأن الفنان محمد فؤاد، جمهوره على حالته الصحية، مؤكدا خروجه من المستشفى.

وقال "فؤاد"، خلال مكالمة هاتفية سابقة مع "الوطن": "الحمد لله أنا بخير.. طمنوا الناس خرجت من ساعة من المستشفى".

كما وجه شافعي الشقيق الأصغر للفنان محمد فؤاد رسالة لأخيه عبر صفحته الشخصية على موقع فيس بوك، بعد تعرضه لوعكة صحية، وطمأن الجمهور من خلالها على صحة "فؤش".

ونشر الشقيق الأصغر صورة تجمعه بـ"فؤاد" قائلا: "اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ربنا يحفظك من كل سوء يا فؤش يا أبو الأصل وأجدع أخ وسند شوفته في حياتي وربنا كريم يتم شفاك علي خير ومليون شكر لكل واحد سأل على فؤاد وبطمن كل حبايب فؤاد انه بخير ومفيش حاجه وحشه الحمد لله".