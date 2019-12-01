عاجل.. البرلمان العراقي يعلن قبول استقالة عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء

أعلن البرلمان العراقي قبول استقالة عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء، حسبما أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل.

وقال رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسى، إنه سيتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء جديد.

شارك عراقيون من محافظات عدة من البلاد، الأحد، في مسيرات حداد على أرواح متظاهرين قتلوا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 420 شخصاً.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر موجة احتجاجات غاضبة تدعو إلى "إسقاط النظام" وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة منذ 16 عاماً، والمتهمة بالفساد وهدر ثروات البلاد.

ورغم تواصل الاحتجاجات منذ شهرين في بغداد ومدن جنوبية عدة، لم تشهد المناطق ذات الغالبية السنية احتجاجات خوفاً من التعرض لاتهامات من قبل السلطات بدعم "الإرهاب" أو اعتبارها من مؤيدي نظام الرئيس الراحل صدام حسين.

لكن تصاعد العنف خلال الأيام القليلة الماضية، الذي خلف نحو 70 قتيلاً في الناصرية والنجف وبغداد، دفع العراقيين إلى الخروج في غالبية المحافظات تضامناً من المحتجين.