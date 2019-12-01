قال بشار عبدالرحمن حسين رئيس الاتحاد البريدي العالمي، إنَّ الاتحاد البريدي العالمي أحد وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، الذي أقيم هذا الاتحاد في عام 1874، حتى إننا مسؤولون عن تنظيم الخدمات البريدية في جميع أنحاء العالم.

وأضاف رئيس الاتحاد البريدي العالمي، خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بحفل افتتاح الدورة 23 لمؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كايرو آي سي تي 2019"، أنَّ مصر انضمت لهذا الاتحاد في عام 1885، مشيرًا إلى أنَّها دولة ذات تاريخ طويل في هذا المجال، ومهد الحضارة والتاريخ الإنساني في العالم.

واستكمل أنَّ دور شبكة البريد العالمية يكّمن في تحقيق التواصل بين جميع أنحاء العالم، موضحًا أنَّ مصر مجتذب كل خدمات البريد، مبينًا أنَّ هيئة البريد المصري تتمتع بخبرة طويلة في مجال البريد، وبدأت مرحلة كبيرة في التحول الرقمي لتقديم الخدمات الإلكترونية في القارة الأفريقية، فقد شاركت في كل معارض القارة السمراء.

ولفت رئيس الاتحاد البريدي العالمي، إلى أن ثورة البريد غيرت نمط الحياة للمواطنين اللذين كانوا يعيشون قبلها، فأصبحت هناك شبكات للبيع والشراء والتسويق مثل شبكة "علي بابا" التي تعمل على البيع والشراء عبر الإنترنت، فهذه الشبكات تبيع منتجاتها وتكون وسيطة بين المنتج والمستهلك.

وأضاف رئيس الاتحاد البريدي العالمي، أنَّ مصر تتمتع بشبكة اتصالات قوية ذات بنية أساسية متينة تمكّنها من الدخول بقوة إلى هذا المجال، لافتًا إلى أنَّ القارة الأفريقية كانت هي القارة الوحيدة التي لم تلحق بالركب في ثورة الاتصالات حتى فترة قريبة، لكنها في الوقت الحالي أخذت في المضي قدمًا بقدم راسخة نحو الدخول في هذه الشبكة البريدية العالمية.

ولفت إلى إن مصر لا تقل عن غيرها من دول العالم مثل دولة ساحل العاج التي قطعت شوطًا كبيرًا في مجال شبكة البريد العالمية، حيث أنها وضعت البريد في صدارة أولويات الخدمات التي تعمل على تطويرها، مبينا أن أداء هيئة البريد في مصر ودول العالم، كان يعاني من قلة الاستثمارات مما أثر سلبًا على أداء هيئات البريد العالمية، والتي كان من شأنها تعزيز الاتصالات.

واستكمل: "نحن نأمل أن تولي حكومات أفريقيا مزيدًا من الاستثمارات لتطوير شبكة التكنولوجيا المتقدمة التي من شأنها تحقيق أهداف هيئة البريد، وأبرز مثال على ذلك هو مجال الخدمات المالية الذي يُقدم على شبكة المعلومات الإلكترونية، كما ينبغي العمل على استغلال طاقات القطاع الخاص من أجل الارتقاء بهذه الخدمة، ويجرى العمل الآن على دراية ضم مؤسسات القطاع الخاص لهيئة البريد العالمية، للارتقاء بالخدمات المقدمة".