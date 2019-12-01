رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بضيوف وحضور حفل افتتاح الدورة 23 لمؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كايرو آي سي تي 2019"، قائلا: "أهلا وسهلا بيكم، وكل مؤتمر وكل معرض بنلتقي فيه بنتقدم خطوة وخطوات بدعمكم وجهدكم".

وأضاف السيسي: "إحنا في مصر فرص الرقمنة والعمل في هذا المجال فرصة عظيمة، وإحنا مصرّين على الاندفاع فيه ونتحرك فيه، لأنه الحاضر والمستقبل اللي بنتمنى نمشي فيه".

ومن المقرر أن يستمر فعاليات المعرض لمدة 4 أيام، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت شعار "The Digital Experience"، بمشاركة أكثر من 500 شركة محلية وعالمية.