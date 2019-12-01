أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سعادته باستضافة مصر المعرض المقبل للبريد، وذلك خلال كلمته في افتتاح الدورة 23 لمؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كايرو آي سي تي 2019".

وأكد الرئيس السيسي: "سعداء دايما إننا بنساهم ونبقى منصة معارض للإنسانية والتقدم والبناء والتنمية، وزي ما انتوا شايفين هنا في مصر بنقدم التسهيلات وبنطور من نفسنا في المجالات المختلفة".

ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة 4 أيام بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت شعار The Digital Experience، بمشاركة أكثر من 500 شركة محلية وعالمية.