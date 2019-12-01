أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن أمنياته بالتوفيق للحضور في حفل افتتاح الدورة 23 لمؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كايرو آي سي تي 2019"، في عملهم بهذه الدورة.

وقال الرئيس خلال حديثه في حفل الافتتاح إنّ "مصر فيها فرصة كبيرة جدا مصر، فيها 100 مليون إنسان وبيكتروا وبينموا، وإحنا متحركين في هذا المجال كدولة بشكل كبير".

واستكمل السيسي: "المجال ده هيحقق لينا كل عناصر نجاح الدولة المصرية، وكل اللي بنتمناه هيتم بالرقمنة، مثل الحوكمة ومكافحة الفساد وتقليل التدخل البشري في عمل الحكومة".

ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة 4 أيام، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت شعار "The Digital Experience"، بمشاركة أكثر من 500 شركة محلية وعالمية.