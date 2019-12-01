علق الرئيس عبدالفتاح السيسي على كلمة رئيس اتحاد البريد العالمي، بخصوص إطلاق منصة التجارة.

وقال السيسي، خلال حديثه حفل افتتاح الدورة الـ23 لمؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كايرو آي سي تي 2019"، إنه بالتعاون مع القطاع الخاص والدولة مصر مستعدة لإطلاق هذه المنصة: "دعمي لكم إننا نتحرك فيها وزي ما غيرنا اتحرك وساهم في العالم إحنا في مصر مستعدين نتحرك فيها ونحقق النجاح لمصر وأفريقيا".

ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة 4 أيام، بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة، تحت شعار The Digital Experience، ويشارك في المعرض هذا العام أكثر من 500 شركة محلية وعالمية.