قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات إنّ الوزارة حريصة على توفير بنية معلوماتية مؤمنة، وتنفيذ عدد من المشروعات الفنية في إطار الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، لرفع كفاءة شبكة الإنترنت.

وأضاف طلعت خلال افتتاح معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ متوسط سرعة الإنترنت الثابت في مصر زاد 3 أضعاف، من 7.5 ميجابايت ثانية في يونيو 2018، إلى 18 ميجابايت في الثانية خلال نوفمبر 2019، متوقعا أن نصل في نهاية العام الحالي إلى متوسط سرعة 20 ميجابايت في الثانية، باستثمارات قدرها مليار و600 مليون دولار في أقل من عامين.

وتابع وزير الاتصالات أنّه لضمان حقوق المواطنين في الحصول على أعلى مستوى من الخدمات في مجال الاتصالات والإنترنت، أنشأنا مركزا متخصصا اعتمادا على أحدث التقنيات لإجراء قياسات دورية لجودة خدمات الصوت والإنترنت المحمول المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر، وفقا للمعايير العالمية المتعارف عليها لقياس جودة الخدمة.

وأكد طلعت أنّ تعزيز التعاون الإقليمي والدولي واحدا من ركائز خطة الوزارة، إذ استضافت مصر فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الردايوية، ونجح ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من خلاله، في استصدار قرار ملزم دوليا، يتعلق بمنع الممارسات غير الشرعية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، فضلا عن باقي مخرجات المؤتمر، وأبرزها تحديد الأطياف الترددية لخدمات الجيل الخامس، وخدمات الأبحاث الفضائية.

ولفت وزير الاتصالات إلى انتخاب مصر برئاسة المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإجماع الاعضاء لمدة عامين، وانتخاب مصر برئاسة مجلس الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتحاد الأفريقي لمدة عامين.