قال عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن فرض الغرامات على شركات الاتصالات، يجري بشكل علمى وقانونى، مؤكدًا مراعاة الجهاز القومي، عند فرض الغرامات، عدد المواطنين، الذين تأثروا بسوء الخدمة، وعدد المناطق التى تأثرت.

وتابع الوزير، خلال مؤتمر صحفى بمقر الوزارة، اليوم، للإعلان تفاصيل مشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى معرض ومؤتمر كايرو أى سى تى، أننا لا نحابي أى شركة، وجميع شركات المحمول في مصر سواسية، بدليل أننا عندما فرضا عقوبة على شركة we، كانت أعلى من قيمة العقوبة التى تم فرضها على فودافون، لأن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يعمل بمنهج علمي.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أعلن فى وقت سابق، توقيع غرامة قدرها 12 مليون جنيه، نظرا لحدوث أعطال جسيمة في شبكة "we".

وقال الجهاز، إنه نظرًا لحدوث أعطال جسيمة بشبكة "we" للمحمول، أثرت على خدمات الاتصالات لعدة ساعات، عن قطاع من عملاء الشركة في عدد من المناطق، أمس، وأن ما سبق، يعتبر أعطال جسيمة ومخالف للتراخيص والاتفاقيات المبرمة مع شركة "we" للمحمول.

ولم تكن هذه هى المرة الأولى، بتغريم شركة محمول، نظرا لسوء الخدمة، وقرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، توقيع غرامة مالية على شركة فودافون مصر، قدرها 10 ملايين جنيه، جراء انقطاع خدمات الاتصالات مساء يوم 3 يونيو 2019، قبيل عيد الفطر المبارك لعدة ساعات، عن عدد كبير من عملاء الشركة في عدة مناطق، وذلك تطبيقًا للبند رقم 18 في التراخيص الممنوحة للشركة، والخاص بمستوى جودة الخدمة.

وأكد الجهاز، ضرورة تعويض المشتركين المتضررين من هذا الانقطاع، وموافاة الجهاز بآليات التعامل مستقبلًا، في حالة تكرار ذلك، للوفاء بالتزامات الشركة تجاه عملائها في مصر.