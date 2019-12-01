صور.. وثائق ميراث وتركة الراحل هيثم أحمد زكي وحكم تسليمها لشقيقه

حصلت "الوطن" على صور وثائق ومستندات تسليم تركة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي لشقيقه رامي عز الدين، نجل الفنانة الراحلة هالة فؤاد والتي من خلالها آلت تركة الفنان الراحل لشقيقه.

وتضم الأوراق صورة من إعلام الوراثة وشهادة الوفاة وحكم محكمة الأسرة بأن "رامي" هو الوريث الوحيد لشقيقه والذي سيرث كل تركته دون أحد غيره وكذلك شهادة لجنة الفتوى بالأزهر حول أحقيته وحده بوراثة شقيقه.

وتضم قائمة الممتلكات التي تم التوصل لها: "شقة بمنطقة المهندسين وأخرى بمنطقة الهرم وشقة في منطقة نيو جيزة كان "هيثم" سدد جزءا من ثمنها يقارب 15% وشاليه في منطقة الجونة مسدد من ثمنه قرابة 20% بالإضافة لشقة ببيفرلي هيلز التي توفي فيها الفنان الراحل.

كما تضم قائمة الممتلكات أيضا السيارة الخاصة بالفنان الراحل بالإضافة لسيارتين كانتا تخصان الفنان الكبير الراحل أحمد زكي وآلت ملكيتهما لهيثم بعد وفاة والده ثم من بعده آلت إلى رامي عز الدين.

وتوصل "رامي" ومحاميه بلال عبد الغني إلى امتلاك شقيقه لأربع حسابات بنكية تخص شقيقه الراحل، منهم حسابين في كل منهما مبلغ 110 ألف جنيه ويتم الاستعلام حاليا عن رصيد الحسابين الآخرين بالإضافة لوثيقة تأمين قيمتها 200 ألف جنيه.

وأنهى "رامي" خلال الأيام الماضية إجراءات إعلام الوراثة الخاصة بتركة شقيقه الراحل هيثم زكي والتي تفيد بأنه هو الوريث الوحيد لشقيقه الراحل كونه شقيقه من الأم ولا يوجد أي عصب وارث آخر لذلك سيحصل على كامل التركة الخاصة بشقيقه منفردا.