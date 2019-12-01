كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، لغز مقتل تاجر مخدرات داخل شقته بمنطقة الشيخ زايد، وذكرت التحريات والتحقيقات أن شابين قتلا المجني عليه واستوليا على مبلغ 700 ألف جنيه، وتمكنت القوات من تحديد هويتهما، والقي القبض عليهما.

أمر اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وناظرت جثة المجنى عليه، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

تلقى اللواء هشام فاروق حكمدار الجيزة، إخطارا بالعثور علي جثة داخل شقة بمنطقة الشيخ زايد، انتقلت على الفور قوة أمنية وتبين من الفحص أن الجثة لشاب مصاب بتهشم بالرأس وطعنة سكين واختفاء مبالغ مالية من الشقة.

المتهم طمع في أموال صديقه تاجر المخدرات

وعقب ذلك تم تشكيل فريق بحث وتحر، لكشف غموض الواقعة، وبدأت القوات بمعرفة العقيد طه فودة رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، والعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر، والرائد أحمد صبري رئيس مباحث قسم ثان الشيخ زايد، في فحص مسرح الجريمة، وفحص علاقات المجنى عليه، والمترددين عليه، وتمكنت القوات من تحديد هوية المتهمين وتبين أن صديق القتيل، وراء الواقعة، وأنه نفذ الواقعة طمعا في أمواله التي يعلم أنه جمعها من تجارة المخدرات حيث كان يقيم برفقته في شقة استأجرها بالشيخ زايد ويوم الجريمة انهال على رأسه ضربا بـ"ماسورة" حديدية وسدد له طعنة بسكين، ثم استعان بالمتهم الثاني والذي قام بمسح الدماء ونقلا سويا القتيل لدورة المياه لإيهام من يعثر عليه أنه سقط وأصيب.

وتمكنت القوات من ضبط المتهمين وأرشد المتهم الرئيسي عن أداتي الجريمة حيث تخلص منهما في مقلب قمامة بوصلة دهشور بالطريق الصحراوي وأعاد مبلغ 60 ألف جنيه واعترف بشرائه شقة سجل عقدها باسم شقيقته ثمنها يزيد عن 300 ألف جنيه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.