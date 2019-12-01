يطرح البنك المركزي المصري، أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه، صباح غد، نيابةً عن وزارة المالية.

وأكّدت بيانات البنك المركزي، أنَّه يعتزم جمع نحو 9.25 مليار جنيه، مقابل إصدار أذون خزانة أجل 91 يومًا، بينما يعتزم جمع 9.75 مليار جنيه مقابل طرح أذون خزانة أجل 266 يومًا.

وتعد أذون الخزانة إحدى أدوات التمويل قصيرة الأجل التي لا يتخطى أجلها أكثر من عام، وتستعين بها وزارة المالية لتدبير عجز الموزانة العامة للدولة.

وكانت وزارة المالية نجحت، الخميس الماضي، في إصدار أذون خزانة أجل 182 يوماً بقيمة 5.9 مليار جنيه بمتوسط أسعار فائدة 15.5%، إلى جانب إصدار أذون خزانة أجل 357 يوماً بقيمة 7 مليارات جنيه بمتوسط أسعار فائدة 14.87%.

وفي سياق موازٍ، كشف تقرير وزارة المالية الشهري عن أكتوبر الماضي، ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 28.2% خلال العام المالي الماضي 2018-2019.

وأكّد تقرير حصلت "الوطن" على نسخة منه أن الإيرادات السياحية حققت 12.5 مليار دولار خلال العام الماضي مقارنة بـ9.8 مليار دولار خلال العام المالي السابق 2017-2018.

ولفت التقرير، إلى النتائج المحققة تعكس انتعاش أنشطة السياحة ويمثل ترجمة عملية لجهود الدولة في قطاع السياحة باعتباره أحد أعمد الاقتصاد القومي.

وأوضح التقرير ارتفاع رأس المال السوقي للبورصة المصرية على أساس شهري، بنحو 1.7% خلال أكتوبر الماضي، وارتفع رأس المال السوقي إلى 727 مليار جنيه الشهر الماضي، بينما ارتفع مؤشر30 EGX بنحو 2.1% ليحقق 14558 نقطة خلال أكتوبر 2019 مقارنة بـ14257.8 نقطة خلال أغسطس السابق له إلى جانب ارتفاع مؤشرEGX70 بنحو 3.6% مغلقاً عند 539.8 نقطة خلال أكتوبر 2019 مقارنة بـ52 .9 نقطة في أغسطس السابق له.