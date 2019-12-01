جرح 11 شخصًا بالرصاص، اثنان إصاباتهما خطرة، اليوم، في حي سياحي بنيو أورلينز، أكبر مدن ولاية أريزونا الأمريكية، بحسب ما أفادت شرطة المدينة.

وجاء في بيان للشرطة: "أفاد ضباط في شرطة نيو أورلينز قرب المكان أنهم سمعوا أصوات إطلاق نار، وعند وصولهم إلى المكان، وجدوا أشخاصَا عديدين مصابين بالرصاص"، مضيفا أن أيا من عناصر الشرطة لم يصب.

ونقل 10 جرحى إلى مستشفيات مجاورة فيما انتقل جريح بوسائله الخاصة إلى المستشفى.

وقالت السلطات، إن اثنين من الجرحى "بحالة حرجة"، ولم يتم حتى الآن توقيف أي مشتبه به؛ لكن الشرطة قالت في تغريدة، إنها اعتقلت قرب مكان الواقعة شخصا "يجرى التحقيق معه في احتمال صلته بالحادث".

ووقع إطلاق النار عند مدخل "الحي الفرنسي" الذي يشهد إقبالا كبيرا للسياح في نهاية أسبوع عيد الشكر الذي يشكل مناسبة لمحبي كرة القدم الأمريكية للتجمع لمتابعة الدربي الذي يجمع فريقي "جرامبلينج ستايت يونفيرستي" و"ساوثرن يونيفيرستي".