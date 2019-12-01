أمر وزير الدفاع الإسرائيلي اليميني الجديد المسؤولين بالبدء بالتخطيط لبناء مستوطنة يهودية جديدة في قلب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

ويأتي ذلك مع توجه متزايد نحو إجراء انتخابات هي الثالثة في إسرائيل منذ إبريل الفائت، مع اعتماد وزير الدفاع نفتالي بينيت بقوة على أصوات المستوطنين في الاقتراع.وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنّ بينيت وجه تعليمات إلى الإدارة المعنية بالضفة الغربية المحتلة "بإخطار بلدية الخليل بالتخطيط لحي يهودي جديد في مجمع سوق الجملة".

وتقع منطقة السوق في شارع الشهداء في الخليل، الذي كان شارعا نابضا يؤدي لموقع مقدس يعتقد أن النبي إبراهيم دُفن فيه.لكنّ الشارع بات الآن مغلقا في وجه الفلسطينيين الذين طالبوا مرارا بفتحه أمام حركة المرور.وتشكل المدينة نقطة ساخنة للاشتباكات بين الطرفين.

والسبت، قتل فلسطيني بنيران جنود إسرائيليين خلال مواجهات في قرية "بيت أولا " قرب مدينة الخليل. وتقع مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة المحتلة حيث العديد من المستوطنات.ويقيم نحو 800 مستوطن إسرائيلي في الخليل تحت حماية عسكرية مشددة ووسط 200 ألف فلسطيني.

وقال بيان اليوم الأحد، إنّ مشروع البناء الجديد "سيضاعف عدد السكان اليهود في المدينة". وتأتي الخطوة وسط اضطراب سياسي في إسرائيل بعدما انتهت الانتخابات التشريعية في أبريل وفي سبتمبر بدون فوز حاسم.

ولم يفز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أو حلفاؤه مثل بينيت ولا خصومهم بمقاعد كافية في البرلمان لتشكيل ائتلاف.ويتعين على أعضاء الكنيست إيجاد حل قبل 11 كانون ديسمبر أو حلّ البرلمان مجددا والدعوة لانتخابات جديدة.

وفي اجتماع الحكومة الأسبوعي يوم الأحد، تعهد نتانياهو تقديم 40 مليون شيكل (11.5 مليون دولار) لتحسين الخدمات الأمنية في المستوطنات.وتعد مستوطنات الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي ويعارضها الفلسطينيون بشدة.