وافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، على التعريفات الخاصة بحاضنات ومسرعات الأعمال، وذلك على خلفية حالة الجدل ومطالبة بعض النواب بدمجهما في تعريف واحد.

وقالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن هناك فارق بين الحاضنات الخاصة بالمشروعات التي لم تبدأ، ولها نوعان: مكانية وافتراضية، أما مسرعات الأعمال فخاصة بالمشروعات التي بدأت بالفعل، وانتهى الأمر بالإبقاء علي التعريفين منفصلين.

وعرف مشروع القانون حاضنات الأعمال، بأنها "شركات أو منشآت أو جمعيات وغيرها من الكيانات القانونية التي تهدف بصفة رئيسية إلى مساعدة المشروعات الحديثة ومشروعات ريادة الأعمال على النمو، عبر تقديم خدمات متنوعة على الأخص في مجال التمويل والتسويق والإدارة".

أما مسرعات الأعمال فهي شركات أو منشآت أو جمعيات وغيرها من الكيانات القانونية التي تهدف بصفة رئيسة إلى مساعدة المشروعات التي تجاوزت المراحل الأولى للتأسيس، وتحتاج إلي التوجيه والإرشاد والدعم، وذلك عبر تقديم خدمات متنوعة علي الأخص في مجال التمويل والتسويق والإدارة".