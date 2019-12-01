قالت مصادر أمنية، إن الجهات المختصة، تواصل البحث عن المسؤول على تسريب مقاطع فيديو، إباحية، منسوبة للراقصة المشهورة جوهرة بصحبة شاب، للوقوف على ملابسات الواقعة.

وأضافت المصادر، أنه فور صول جوهرة للبلاد، سيتم إلقاء القبض عليها، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز الجنسية للجمهور، وصدور حكم بحبسها لمدة عام، من محكمة جنايات الجيزة، فى إبريل الماضي.

وأوضحت المصادر، أنه فور وصول الصيغة التنفيذية للحكم، للإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بمديرية أمن الجيزة، فى وقت معاصر للواقعة، تبين من خلال البحث عن الراقصة، أنها غادرت البلاد.

وأشارت المصادر، إلى أنه حتى الآن لم يتسنى للجهات المختصة، باستئناف الراقصة للحكم، وصدور أي حكم من محكمة الاستئناف بشأن الواقعة.

وكانت محكمة الجيزة، قضت بحبس الراقصة جوهرة فى إبريل الماضي، سنة مع الشغل والنفاذ، بعد اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز الجنسية للجمهور.