تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، مستشفى الجمهورية بمنطقة كرموز؛ للتأكد من حُسن سير وانتظام العاملين، في أولى جولاته المرورية فور توليه المنصب.

واستمع "الشريف"، لشكاوى المواطنين والمرضى، موجها بضرورة توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.

كما تفقد منطقة نجع العرب وقوافل الطبية وتنظيم الأسرة ومحو الأمية المقدمة للمواطنين بالمجان، ومحطة التنقية الغربية بمنطقة نجع العرب؛ لمتابعة سير عملية تشغيل المحطة للوقوف على المشكلات وسرعة حلها.

جاء ذلك، برفقة اللواء هشام كمال، رئيس حى غرب، وأحمد جمال، النائب الأول لمحافظ الإسكندرية، وجاكلين عازر، نائب المحافظ، واللواء محمد عبد الوهاب سكرتير العام المساعد للمحافظة.