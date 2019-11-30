شهدت مناطق متفرقة من الإسكندرية، منذ قليل، سقوط أمطار متوسطة وخفيفة، مع هدوء الرياح، بالتزامن مع رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة.

وشملت المناطق الممطرة، أحياء غرب وشرق وسط، فيما رفعت المحافظة حالة الطوارئ القصوى، كما حذرت شركة الصرف الصحي من وضع السيارات أعلى المطباق والشنانيش، حيث دفعت بعدد من سيارات الشفط لسحب المياه المتراكمة في الشوارع، وتجنب حدوث أي تعطل في حركة المرور وسير السيارات في الشوارع بسهولة ويسر.

ووضعت محافظة الإسكندرية مناشدة للمواطنين للإبلاغ عن أي شنشية لا تعمل أو مسدودة في الشوارع لتسليكها فورا.