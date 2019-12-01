أجاب مجمع البحوث الإسلامية، التابع لمؤسسة الأزهر الشريف، على سؤال أحد المواطنين حول آخر وقت لصلاة العشاء، وذلك خلال الصفحة الرسمية للمجمع على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ورد مجمع البحوث الإسلامية، أن أهل العلم اختلفوا في آخر وقت لصلاة العشاء، فمنهم من قال إلى آخر ثلث الليل الأول، ومنهم من قال إلى نصفه، ومنهم من قال إلى طلوع الفجر الصادق الذى منه بدء الصوم، وهذا هو الراجح، وعليه الفتوى.

وأضاف: "فصلاة العشاء تكون أداء إذا أديت قبل أذان الفجر، فإذا أذن للفجر، فقد خرج وقتها اتفاقا، وهي بعد ذلك قضاء ".